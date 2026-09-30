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مدیر گمرک خراسان شمالی از رشد ۲۰۴ درصدی ارزش صادرات این گمرک در ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم حسینی ارزش صادرات در این مدت را ۵۶ میلیون و ۳۶ هزار و ۷۸۳ دلار اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۵۲ دلار در ششماهه نخست سال گذشته، ۲۰۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان صادرات نیز با افزایش ۲۱۲ درصدی، از ۴۲ هزار و ۶۹۱ تن در مدت مشابه پارسال به ۱۳۳ هزار و ۱۵۳ تن رسیده است.
مدیر گمرک خراسان شمالی همچنین گفت: در نیمه نخست امسال ۲۸ فقره اظهارنامه وارداتی ثبت شده که نسبت به ۳۱ فقره در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش داشته است.