به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی گمرک ؛ حجت‌اله چاوشی گفت: بیشتر کالاهای صادراتی در این مدت شامل انواع مصالح ساختمانی، میلگرد، کاشی، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات و انواع ظروف پلاستیکی بوده است.

وی با اشاره به حجم تردد ناوگان حمل‌ونقل کالا در مرز پرویزخان افزود: در شش‌ماهه نخست سال، به‌طور میانگین روزانه ۵۰۱ دستگاه حامل صادراتی از این گمرک تردد داشته‌اند.

مدیرکل گمرک پرویزخان با اشاره به جایگاه این گمرک در مبادلات تجاری با عراق اظهار کرد: گمرک پرویزخان از مرزهای مهم تجاری کشور به شمار می‌رود و در توسعه صادرات و مبادلات تجاری با عراق نقش قابل توجهی دارد.