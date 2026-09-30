وزیر کشور در جلسه امروز هیئت دولت از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شورا‌ها خبر داد و گفت با وجود شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی، تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه هشتم مهرماه 1405، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. درابتدای این نشست، وزرا بر طرح موارد اجرایی پرداختند و دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش مبسوطی از دیدارها، ملاقات‌ها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقامات کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در شرایط جدید به موقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.

همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در ادامه نشست گزارش مفصلی درباره آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور ارائه کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آماده شده است. تمام تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم؛ نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.

در بخش دیگری از این نشست، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) در دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی» به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین «اساسنامه سازمان‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» و «برنامه اقدام ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی در استان‌های تهران و البرز» به تصویب رسید.