فرماندار شهرستان اراک گفت: سرپرست جدید مدیرعامل هپکو معرفی شد، حق بیمه کارگران نیز پرداخت شده و حقوق شهریور هم تا فردا تسویه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان اراک از انتصاب سرپرست مدیریت عامل هپکو از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: سرپرست جدید، سابقه مدیرعاملی شرکت ایران‌خودرو را در کارنامه خود دارد.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی اعلام کرد: حقوق شهریورماه کارگران هپکو تا فردا پرداخت خواهد شد و حق بیمه کارگران نیز پرداخت شده است.

او ابراز امیدواری کرد با ترخیص دستگاه‌ها و تجهیزات خریداری‌شده از گمرک، روند تولید در هپکو با جدیت ادامه یابد.

فرماندار اراک عامل اصلی حیات هپکو را دغدغه و پیگیری کارگران دانست و گفت: آنچه هپکو را احیا کرد، پاسبانی کارگران از کارخانه و پیگیری مستمر امور آن بود؛ بنابراین همه باید قدردان این دل‌نگرانی جمعی برای صنعت بزرگی همچون هپکو باشیم