به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان فریبرز عباسی گفت: اعتبار پارسال صد درصد اختصاص یافت و امسال هم با رشد دو و نیم تا سه برابری همراه شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین افزود: ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شدند که حدود ۷۵ هزار هکتار آن در گلستان است.

عباسی ادامه داد: در زمینه تولید سامانه‌های نوین آبیاری در کشور خودکفا هستیم و هم اکنون ۳۰۰ تولید کننده و یک هزار مشاور و پیمانکار در این زمینه فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی ماشین‌های کشاورزی، ادوات و تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته با حضور ۶۶ شرکت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گلستان واقع در جاده گرگان به آق‌قلا آغاز شده و تا دهم مهرماه از ساعت ۳ عصر تا ۹ شب پذیرای علاقمندان است.

ابراهیم هزار جریبی همچنین افزود: اعتبارات سالانه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در استان به ۱۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.