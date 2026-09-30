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مشاور وزیر جهادکشاورزی در بازدید از نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی در گرگان از افزایش 2و نیم تا 3 برابری اعتبار سالانه اجرای سامانههای نوین آبیاری در گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان فریبرز عباسی گفت: اعتبار پارسال صد درصد اختصاص یافت و امسال هم با رشد دو و نیم تا سه برابری همراه شد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین افزود: ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع کشور به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدند که حدود ۷۵ هزار هکتار آن در گلستان است.
عباسی ادامه داد: در زمینه تولید سامانههای نوین آبیاری در کشور خودکفا هستیم و هم اکنون ۳۰۰ تولید کننده و یک هزار مشاور و پیمانکار در این زمینه فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: بیستودومین نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات و تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته با حضور ۶۶ شرکت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی گلستان واقع در جاده گرگان به آققلا آغاز شده و تا دهم مهرماه از ساعت ۳ عصر تا ۹ شب پذیرای علاقمندان است.
ابراهیم هزار جریبی همچنین افزود: اعتبارات سالانه اجرای سامانههای نوین آبیاری در استان به ۱۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.