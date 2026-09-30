به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد زمان‌زاد قویدل گفت: با توجه به شرایط کشور، سرشماری زنبورستان‌ها در سال جاری نیز از طریق سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و به صورت برخط و خود اظهاری انجام می‌شود.

وی با بیان این که در این سرشماری که با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و با همکاری اتحادیه استانی و تشکل‌های زنبورداری شهرستان‌ها صحت سنجی و راستی آزمایی و انجام می‌شود مقرر شده است اتحادیه‌ها و تشکل‌های زنبورداری در استان برای مشارکت در اجرای این طرح از تاریخ ۷ مهرماه سال جاری به اطلاع‌رسانی و نیز کمک به تکمیل اطلاعات اقدام می‌کنند.

وی در آستانه آغاز سرشماری سراسری زنبورستان‌های کشور از زنبورداران استان خواست همکاری لازم را با کارشناسان داشته باشند.

زمانزاد قویدل اظهار کرد: از زنبورداران انتظار می‌رود همکاری کامل را با کارشناسان جهاد کشاورزی، اتحادیه و تعاونی‌های زنبورداران استان و شهرستان‌ها به عمل آورند تا آمارگیری با دقت و صحت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند آمارگیری و اطمینان از صحت داده‌ها، ضروری است زنبورداران در طول این مدت از جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کندو‌های زنبور عسل خودداری کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی هدف اصلی این سرشماری را گردآوری اطلاعات دقیق و به‌روز از تعداد کندوها، کلنی‌ها و میزان تولیدات زنبور عسل عنوان کرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه صنعت زنبورداری خواهد بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، ارتقای تولید و توسعه پایدار این بخش ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: زنبورداری یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی استان به شمار می‌رود و تأمین آمار دقیق از وضعیت موجود، گام نخست برای حمایت مؤثرتر از فعالان این بخش و افزایش بهره‌وری در تولید عسل و سایر فرآورده‌های زنبور عسل است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان یادآور شد: سال گذشته سرشماری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان در ۲۳ شهرستان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع و با حضور کارشناسان پهنه در مراکز جهادکشاورزی، اتحادیه استانی، تشکل‌های شهرستانی زنبورداری و سایر واحد‌های ذی‌ربط انجام شد.