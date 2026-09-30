مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم‌اکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت شنوایی و اختلالات گفتاری، تحت پوشش خدمات حمایتی بهزیستی استان قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی، گفت: اگر شرایط و فرصت برابر در جامعه فراهم شود، افراد دارای معلولیت می‌توانند به توانمندی‌های بزرگی دست پیدا کنند و در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به موفقیت‌های افراد ناشنوا در سال‌های گذشته، افزود: این عزیزان با موفقیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف کسب کرده‌اند، نشان داده‌ا ند که در صورت فراهم بودن شرایط برابر، توانایی حضور و نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه را دارند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: وظیفه ما در بهزیستی این است که پیگیری‌های لازم را انجام داده و از دستگاه‌های مختلف بخواهیم در این مسیر همراه باشند؛ چراکه در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز بر فراهم‌شدن شرایط مناسب و دسترسی‌پذیری جامعه برای همه افراد تأکید شده است.

کرمی با بیان اینکه باید تلاش شود هیچ مانعی برای حضور افراد دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی وجود نداشته باشد، ادامه داد: باید شرایط جامعه به سمتی حرکت کند که افراد دارای معلولیت بتوانند توانمندی‌های خود را به مرحله ظهور برسانند و محدودیتی برای حضور آنان در اجتماع وجود نداشته باشد.

وی با تقدیر از خانواده‌های افراد ناشنوا، گفت: خانواده‌ها با آگاهی و حمایت عاطفی خود، نقش مهمی در فراهم‌کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های فرزندانشان دارند و به نوبه خود از طرف خانواده بزرگ بهزیستی از زحمات و حمایت‌های آنان قدردانی می‌کنم.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ابراز امیدواری کرد که با افزایش وحدت و انسجام میان افراد ناشنوا، زمینه پیگیری و تحقق مطالبات آنان بیش‌ازپیش فراهم شود و گفت: امیدوارم روزبه‌روز این وحدت بیشتر شود و همین انسجام به شما کمک کند تا بتوانید خواسته‌ها و مطالبات خود را به شکل مؤثرتری دنبال کنید.