مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، الزامات تولید و عرضه سبزی خوردن بسته‌بندی شده را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: سبزی خوردن بسته‌بندی و ضدعفونی شده آماده مصرف باید مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو و استاندارد ملی ۱۰۰۸۲ با عنوان سبزی خوردن بسته‌بندی شده آماده مصرف تولید شود.

وی افزود: اگر واحد تولیدی محصول را ضدعفونی نکند، عرضه آن با عنوان سبزی خوردن بسته‌بندی شده امکان‌پذیر است، اما باید عبارت «قبل از مصرف شسته و ضدعفونی گردد» با فونت درشت و رنگ متمایز روی بسته‌بندی درج شود.

بهفر ادامه داد: در این نوع محصول، به‌جز ویژگی‌های میکروبیولوژیک، سایر ویژگی‌ها باید با استاندارد ملی ۱۰۰۸۲ مطابقت داشته باشد.

وی تصریح کرد: سبزی باید تمیز و تازه، عاری از آفات زنده و فاقد رطوبت غیرطبیعی، کپک‌زدگی، فساد، لهیدگی گسترده، حالت لزج و آب‌انداختگی باشد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: وجود پلاسیدگی، پارگی، شکستگی یا تغییر شکل مؤثر بر قابلیت مصرف، همچنین ناخالصی‌های آلی با منشأ جانوری و اجسام خارجی خطرناک مانند شیشه، فلز، پلاستیک سخت، سنگ و مواد تیز مجاز نیست.

بهفر خاطرنشان کرد: سبزی بسته‌بندی شده نباید دارای یخ‌زدگی یا آثار یخ‌زدگی باشد و این الزامات برای سبزیجات به‌صورت مخلوط یا هر نوع سبزی به‌صورت جداگانه اعمال می‌شود.