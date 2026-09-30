رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: حدود ۶۰۰ آتش‌نشان با پشتیبانی ۴۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۸۳ دستگاه تانکر آب، حوادث ناشی از حملات جنگ ۱۲روزه به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی منطقه را مدیریت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مهرزاد غیبی گفت: حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودرو و تجهیزات آتش‌نشانی در منطقه وجود دارد که بخشی از آنها خودرو‌های تخصصی و منحصر‌به‌فرد از برند‌های معتبر جهانی هستند.

وی ادامه داد: در سه سال اخیر، شناسایی و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها با هدف ایجاد یکپارچگی در مدیریت حوادث در دستور کار قرار گرفت و ساختار فرماندهی حادثه متناسب با گستره ۵۴ هزار هکتاری این منطقه سامان‌دهی شد.

رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: مدیران ارشد شرایط اضطراری در ۶ نقطه اصلی منطقه تعیین شدند و شبکه فرماندهان حوادث، شبکه افسران ارشد آتش‌نشانی و شبکه لجستیک منطقه با هدف توانمندسازی نیروها، ارتقای دانش و مهارت آتش‌نشانان و شناسایی منابع و ظرفیت‌های موجود شکل گرفت.

آمادگی عملیاتی در سه سطح

غیبی با اشاره به برگزاری مانور‌های مختلف در منطقه بیان کرد: مدیریت حوادث در منطقه در سه سطح دنبال می‌شود؛ در سطح نخست، هر شرکت مسئول مدیریت حوادث داخل مجموعه خود است و در سطح دوم، فرماندهی و مدیریت حوادث در گستره منطقه با نقش حاکمیتی دنبال می‌شود.

وی افزود: برگزاری مانور‌های دوره‌ای، شناسایی نقاط ضعف و قوت و تقویت هماهنگی میان شرکت‌ها و فرماندهی منطقه را به دنبال داشته است.

رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره تجربه مدیریت حوادث در جریان جنگ ۱۲روزه گفت: این تجربه از دو بُعد روانی و مدیریتی قابل بررسی است؛ در بُعد روانی، نیرو‌ها با اضطراب و استرس ناشی از شرایط جنگی و آینده مبهم روبه‌رو بودند و در بُعد مدیریتی نیز فشار زمانی، تصمیم‌گیری سریع، مدیریت منابع و تعارض منافع احتمالی میان شرکت‌ها از چالش‌های مهم بود.

غیبی تأکید کرد: اقدام‌هایی که پیش از وقوع حوادث انجام شده بود، ازجمله پیش‌بینی منابع، تعیین مسئولیت‌ها و ایجاد ساختار فرماندهی، به مدیریت هماهنگ حوادث کمک کرد.

مدیریت حملات به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی

رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره حوادث رخ‌داده در جریان جنگ ۱۲روزه توضیح داد: در روز ۲۷ اسفند، چهار پالایشگاه پارس یک هدف حمله قرار گرفتند و در روز ۱۷ فروردین نیز سه مجتمع پتروشیمی دماوند، مبین و جم مورد اصابت قرار گرفتند.

وی افزود: در این حوادث، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی با فرماندهی ارشد منطقه هماهنگ عمل کردند و به دلیل برنامه‌ریزی‌های قبلی، منابع و تجهیزات مورد نیاز از پیش اختصاص داده شده بود.

غیبی با اشاره به نبود تلفات جانی میان کارکنان در این حوادث گفت: آمادگی قبلی، تعیین نقش‌ها و استقرار منابع مورد نیاز در نقاط مختلف منطقه از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث بود.

رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره تجهیزات به‌کارگرفته‌شده در این عملیات گفت: حدود ۶۰۰ نفر از آتش‌نشانان درگیر مدیریت حوادث بودند و ۴۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۸۳ دستگاه تانکر آب برای تأمین آب مورد نیاز به کار گرفته شد، زیرا شبکه آب آتش‌نشانی در جریان حوادث از چرخه خارج شده بود.

وی ادامه داد: انواع ماشین‌آلات سنگین، ازجمله لودر و دیگر تجهیزات نیز در عملیات به کار گرفته شد و درمجموع بیش از ۶۰۰ تن مواد اطفای حریق مصرف شد.

غیبی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این تجربه را تقویت ساختار فرماندهی حوادث و استفاده یکپارچه از ظرفیت شرکت‌های مستقر در منطقه دانست و گفت: پیش‌بینی شده بود در صورت وقوع حادثه، هر واحد چگونه از سرویس خارج شود، چه منابعی در اختیار قرار گیرد و هر مجموعه چه نقشی در مدیریت حادثه ایفا کند.

رئیس اچ‌اس‌ئی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأکید کرد: این برنامه‌ریزی و هماهنگی میان شرکت‌ها به مدیریت حوادث کمک کرد و از گسترش آنها و شکل‌گیری حوادث دومینویی جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: مدیریت و اطفای حریق در حوادث فرایندی با مدیریت حوادث ناشی از شرایط جنگی تفاوت‌های جدی دارد و نیرو‌های آتش‌نشانی در کنار مهارت‌های تخصصی، به آمادگی روانی، توان تصمیم‌گیری سریع و ساختار فرماندهی منسجم نیاز دارند.

غیبی آمادگی جسمانی، فداکاری و اعتمادبه‌نفس را از ویژگی‌های مهم نیرو‌های آتش‌نشانی دانست و افزود: برنامه‌های مختلفی برای ارتقای انگیزه، دانش و توانمندی این نیرو‌ها اجرا می‌شود.