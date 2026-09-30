به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد وحدانی سرپرست اداره محیط زیست شهرستان بجنورد با اعلام این خبر گفت: در انجام پایش‌های فصلی سه‌ماهه دوم سال جاری، ۱۳ واحد صنعتی آلاینده در شهرستان بجنورد شناسایی شدند و برای این واحد‌ها اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده که طی مراحل قانونی و پس از تصویب در کمیته عوارض آلایندگی استان در لیست صنایع آلاینده استان قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه صنایع آلاینده استان ملزم به پرداخت مالیات عوارض آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد درآمد فروش کالا یا خدمات می‌باشند: این واحد‌ها بر اساس بازدید کارشناسی و آنالیز نمونه‌های برداشت شده از خروجی واحد‌ها یا عدم رعایت الزامات محیط زیست جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ارجاع می‌شوند.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بجنورد، گفت: پایش واحد‌های صنعتی و بررسی وضعیت زیست محیطی آنها ادامه دارد و واحد‌هایی که موارد آلایندگی را برطرف نکنند یا وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام ندهند جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری معرفی خواهند شد.