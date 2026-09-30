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شرکت خودروسازی استلانتیس اعلام کرد به علت کمبود باتری خودروهای برقی، تولید در سه کارخانه خود در فرانسه را دست کم برای یک هفته متوقف میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، این شرکت در بیانیهای اعلام کرد؛ کارخانه سوشو در شرق فرانسه که خودروهای شاسی بلند پژو ۳۰۰۸ و پژو ۵۰۰۸ را تولید میکند، به علت کمبود باتریهای دوربرد از ۲۳ تا ۳۰ اکتبر (۱ تا ۸ آبان) تعطیل خواهد بود.
به موجب این بیانیه: «تقاضا برای این مدل ها، به ویژه در میان مشتریان سازمانی بالا است و همچنان از ظرفیت فعلی عرضه بیشتر است. در این شرایط، برای هماهنگ ماندن با نیاز بازار و جلوگیری از انباشت خودروهایی که با تقاضای مشتریان مطابقت ندارد، برنامه تولید خود را به طور موقت تنظیم میکنیم.»
کارخانه رنو نیز به همین دلیل از ۲۲ تا ۳۰ اکتبر (۳۰ مهر تا ۸ آبان) تعطیل میشود و بنا بر اعلام استلانتیس، این وضعیت به ویژه بر تولید سیتروئن سی ۵ ایرکراس تاثیر میگذارد.
این شرکت باتریهای دوربرد را از شرکت «اِی سی سی» تامین میکند؛ شرکتی که استلانتیس آن را به همراه مرسدس و توتال انرژی اداره میکند. اِی سی سی یک کارخانه در فرانسه دارد، اما به دلیل تقاضای ضعیف خودروهای برقی در سالهای اخیر، برنامه احداث کارخانه در ایتالیا و آلمان را کنار گذاشت. تقاضا برای خودروهای برقی امسال با افزایش قیمت سوخت پس از آغاز جنگ در ایران افزایش یافته است.
سخنگوی استلانتیس گفت: «متاسفانه با وجود پیشرفت چشمگیر در تولید شرکت اِی سی سی، هنوز باتری کافی دریافت نمیکنیم.»
توقف تولید در این سه کارخانه فرانسوی، علاوه بر توقف دو هفتهای برنامه ریزی شده برای اواخر اکتبر در کارخانه میرافیوری استلانتیس در تورین ایتالیا است که کارکنان آن به مرخصی اجباری فرستاده میشوند و این کارخانه در ماههای اوت و سپتامبر نیز با توقف تولید رو به رو شد که علت آن کمبود قطعات موتور اعلام شد، اما اتحادیههای کارگری تقاضای کمتر از حد انتظار برای برای خودروی شهری فیات ۵۰۰ را که در میرافیوری تولید میشود، عامل این توقفها دانستهاند.