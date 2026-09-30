فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۳۴ همت کالای قاچاق و احتکارشده در استان کشف و ضبط و ۲۲ هزار سارق دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: در هفته نیروی انتظامی هزار و ۱۰۰ برنامه در گیلان با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با جرایم سرقت از مهم‌ترین اقدامات پلیس گیلان است، افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲ هزار سارق در استان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، بیش از سه و نیم تن مواد مخدر در استان کشف شده است، گفت: این میزان مواد مخدر کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد و همچنین شناسایی و دستگیری قاچاقچیان، معتادان و خرده فروشان هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی دارد.

سرهنگ حسن پور با اشاره به برخورد قاطع با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، افزود: نیمه نخست امسال، کشف انواع سلاح غیرمجاز در گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در بخش جرائم رایانه‌ای هم تلاش‌های زیادی انجام شده است، گفت: جرائم رایانه‌ای امسال ۲۴ درصد کاهش یافته و با صددرصد مجرمان این بخش برخورد شده است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه امسال بیش از ۳۰ میلیون مسافر و بیش از ۱۰ میلیون خودرو به گیلان وارد شد، گفت: امسال مجروحان ناشی از تصادفات در استان ۱۴ درصد کاهش و میزان کشته شدگان حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش دارد.

سردار حسین حسن پور با بیان اینکه امسال بیش از ۶۵۰ هزار نفر با سامانه ۱۱۰ پلیس گیلان تماس گرفتند که ۳۵۰ هزار تماس به عملیات پلیسی منجر شد، افزود: همچنین شکایت مردم از پلیس گیلان امسال ۲۴ درصد در مقایسه با پارسال کاهش و و تقدیر از ماموران پلیس استان ۲۵ درصد افزایش داشت.

وی با اشاره به نامگذاری دهم تا شانزدهم مهر با عنوان هفته نیروی انتظامی، گفت: همایش بزرگ حافظان امنیت، شرکت در نماز جمعه، گلباران مزار شهدا، برپایی همایش با اصناف با عنوان «اصناف و امنیت»، برپایی محفل انس با قرآن، واگذاری ۷۰۰ واحد مسکونی به کارکنان نیروی انتظامی گیلان و تجلیل از خانواده‌های شهدا، از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته در گیلان است.

در پایان این نشست، از تعدادی از پیشکسوتان اصحاب رسانه تجلیل شد.