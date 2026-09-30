پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران : اردوی سهروزه طرح ملی «یاس» با حضور ۳۰۰ دختر در مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، از برگزاری اردوی سهروزه طرح ملی «یاس» با حضور ۳۰۰ نفر از دختران مجرد ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد استان در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار خبر داد.
اسماعیل آرامجان، با بیان اینکه این اردو با هدف توانمندسازی و تقویت مشارکت اجتماعی دختران تحت حمایت برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای عزتنفس و خودباوری، تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، افزایش مسئولیتپذیری و توسعه مشارکتهای داوطلبانه از مهمترین اهداف برگزاری این اردو بود.
وی افزود: ۳۰۰ نفر از دختران تحت حمایت کمیته امداد از شهرستانهای مختلف مازندران، در این اردوی سهروزه حضور داشتند و در برنامههای آموزشی، فرهنگی، امدادی، مهارتی و نشاطآفرین شرکت کردند.
معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران ادامه داد: آموزش امداد و کمکهای اولیه، خودامدادی و دگرامدادی از جمله برنامههای این اردو بود که با هدف افزایش آمادگی و تقویت مهارتهای اجتماعی و مسئولیتپذیری شرکتکنندگان اجرا شد.
وی با اشاره به رشد اعضای طرح ملی «یاس» در مازندران گفت: تعداد اعضای این طرح در استان از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۵۷۵ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
آرامجان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ دبیرخانه طرح ملی «یاس» به استان مازندران واگذار شد و برگزاری این اردو یکی از برنامههای اجرایی دبیرخانه در راستای تحقق اهداف طرح و تقویت ظرفیتهای فردی و اجتماعی دختران تحت حمایت کمیته امداد استان بود.
وی گفت: این اردو با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلالاحمر استان و مؤسسه طلوع راه روشن برگزار شد و برنامههای پیشبینیشده در حوزههای آموزشی، فرهنگی، مهارتی و امدادی برای شرکتکنندگان اجرا شد.