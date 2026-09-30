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در مراسم تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) تبریز از خدمات پنجساله حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل روشنتن تجلیل و حجتالاسلام والمسلمین علی مطهری صدر به عنوان مدیر جدید این حوزه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده ولیفقیه در استان در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحول در حوزههای علمیه گفت: حوزه باید متحول شود و روحانیت باید در رأس جریان انقلاب حضور داشته باشد.
وی افزود: هرجا علما حضور نداشته و در رأس امور نبودهاند، جامعه از این مسئله آسیب دیده است و حفظ نظام نیز با حضور و نقشآفرینی علما امکانپذیر است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به حوادث و مقاطع حساس انقلاب اسلامی اظهار کرد: در جریان شهادت و حوادث مرتبط با مقام معظم رهبری، نقش روحانیت در حفظ انقلاب و ایجاد وحدت و همدلی میان مردم نشان داد که تداوم نظام و انقلاب با حضور روحانیت و علما پیوند دارد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل همچنین بر ضرورت مجهز بودن علما و طلاب به دو مؤلفه علم و تهذیب تأکید کرد و گفت: علما باید در دو بخش مجهز باشند؛ نخست، علم در بالاترین سطح و دوم، تهذیب نفس. وی افزود: طلبه باید بداند که برای دنیا طلبگی نمیکند، بلکه هدف اصلی او آخرت و خدمت به دین و مردم است.
امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت تبلیغ در حوزههای علمیه گفت: حوزههای علمیه باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و بخش تبلیغی نیز باید با جدیت به مأموریتهای خود عمل کند.