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«همایش بینالمللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنهای» ۲۳ آذر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش علمی در دو بخش کلان نظری (اندیشه) و عملی (سیره و عمل) برگزار می شود.
بخش الف) حکمرانی فرهنگ در اندیشه و نظر امام مجاهد شهید (چیستی و چرایی) شامل :
۱- فلسفه فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۲- دکترین فرهنگی در مکتب امام مجاهد شهید
۳- نظریه پیشرفت فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۴- نظام مسائل حکمرانی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۵- الگوی حکمرانی ولایی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۶- الگوی فراحکمرانی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۷- حکمرانی چند سطحی فرهنگ امام مجاهد شهید
۸- حکمرانی شبکهای فرهنگ امام مجاهد شهید
۹- آیندهپژوهی و آیندهنگاری فرهنگ در اندیشه امام مجاهد شهید
۱۰- نظریه و الگوی سیاستگذاری فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۱۱- نظریه و الگوی تنظیمگری فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید
۱۲- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ ابعاد، مؤلفهها و محورهای فرهنگی
و بخش ب) حکمرانی فرهنگ در سیره و عمل مجاهد شهید (چگونگی):
شامل محور اول: حکمرانی هویت ملی و مهندسی تمدن اسلامی
۱- حکمرانی هویت، تنظیمگری روابط «امت» - «ملت» در افق تمدنساز
۲- الگوهای حکمرانی انسجام ملی در مؤلفههای هویت ایرانی-اسلامی (زبان، تاریخ، جغرافیا و معنویت)
۳- حکمرانی در بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و ارتقای ضریب نفوذ ارزشها
۴- مهندسی فرهنگ مقاوم و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی
۵- حکمرانی بعثت مردمی
۶- آسیبهای اجتماعی و حکمرانی مسائل آن
۷- الگوهای حکمرانی امیدآفرینی و مقابله با انسدادهای شناختی و ناامیدی اجتماعی
۸- حکمرانی هوشمند و تنظیمگری زیستبوم رسانهای و فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی)
۹- الگوی حکمرانی در حوزه مهدویت، انتظار و فرهنگ استکبارستیزی
۱۰- سیاستگذاری عمومی در حوزههای چالشی نظیر سبک زندگی، جمعیت و...
محور دوم: حکمرانی دانشگاه تمدنساز
۱- الگوی حکمرانی دانشگاهیان حکمتبنیان در تراز تمدن نوین اسلامی
۲- ساز و کارهای نهادی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و فرآیند تحول و کارآمدسازی علوم انسانی
۳- حکمرانی تحول در نظام آموزش عالی در مکتب امام مجاهد شهید
محور سوم: حکمرانی و نظامسازی فرهنگی، تعلیم و تربیت
۱- حکمرانی فرهنگ و نظام سازی آموزشی در سیره امام مجاهد شهید
۲- آیندهپژوهی و سناریوهای توسعه آموزش و پرورش با تکیه بر شاخصهای فرهنگی و تربیتی مکتب امام مجاهد شهید
۳- حکمرانی فرهنگ و آموزش و پرورش؛ تحول بنیادین نظام آموزشی با محوریت هویت
محور چهارم: حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱- معماری نظام حکمرانی فرهنگی و ارتقای اثربخشی «قرارگاه فرهنگی» کشور
۲- مدلهای بازسازی ساختاری قرارگاه؛ راهکارهای عملیاتیسازی
۳- رهنمودهای امام مجاهد شهید در تحول نهادی و هوشمندسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴- تنظیمگری جبهه مردمی و حاکمیتی: الگوی ارتباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی با هستههای خودجوش مردمی و دستگاههای رسمی در مکتب امام مجاهد شهید
همچنین مهلت دریافت چکیده و اصل مقالات ۳۰ آبان ۱۴۰۵ است و قرار است این همایش ۲۳ آذر برگزار شود.
تارنمای همایش emamshahid.sccr.ir و کانال رسمی در شبکه اجتماعی بله به نشانی https://ble.ir/sccrnewschannel است.
گفتنی است ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص محور خانواده و زن اجلاسیه برگزار خواهد کرد. این رویداد بعد فرهنگی همایش بینالمللی مکتب امام مجاهد شهید است