«همایش بین‌المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای» ۲۳ آذر برگزار می‌شود.

برگزاری همایش بین المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی

برگزاری همایش بین المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش علمی در دو بخش کلان نظری (اندیشه) و عملی (سیره و عمل) برگزار می شود.

بخش الف) حکمرانی فرهنگ در اندیشه و نظر امام مجاهد شهید (چیستی و چرایی) شامل :

۱- فلسفه فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۲- دکترین فرهنگی در مکتب امام مجاهد شهید

۳- نظریه پیشرفت فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۴- نظام مسائل حکمرانی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۵- الگوی حکمرانی ولایی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۶- الگوی فراحکمرانی فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۷- حکمرانی چند سطحی فرهنگ امام مجاهد شهید

۸- حکمرانی شبکه‌ای فرهنگ امام مجاهد شهید

۹- آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری فرهنگ در اندیشه امام مجاهد شهید

۱۰- نظریه و الگوی سیاستگذاری فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۱۱- نظریه و الگوی تنظیم‌گری فرهنگ در مکتب امام مجاهد شهید

۱۲- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ ابعاد، مؤلفه‌ها و محور‌های فرهنگی

و بخش ب) حکمرانی فرهنگ در سیره و عمل مجاهد شهید (چگونگی):

شامل محور اول: حکمرانی هویت ملی و مهندسی تمدن اسلامی

۱- حکمرانی هویت، تنظیم‌گری روابط «امت» - «ملت» در افق تمدن‌ساز

۲- الگو‌های حکمرانی انسجام ملی در مؤلفه‌های هویت ایرانی-اسلامی (زبان، تاریخ، جغرافیا و معنویت)

۳- حکمرانی در بازسازی انقلابی ساختار‌های فرهنگی و ارتقای ضریب نفوذ ارزش‌ها

۴- مهندسی فرهنگ مقاوم و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی

۵- حکمرانی بعثت مردمی

۶- آسیب‌های اجتماعی و حکمرانی مسائل آن

۷- الگو‌های حکمرانی امیدآفرینی و مقابله با انسداد‌های شناختی و ناامیدی اجتماعی

۸- حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری زیست‌بوم رسانه‌ای و فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی)

۹- الگوی حکمرانی در حوزه مهدویت، انتظار و فرهنگ استکبارستیزی

۱۰- سیاست‌گذاری عمومی در حوزه‌های چالشی نظیر سبک زندگی، جمعیت و...

محور دوم: حکمرانی دانشگاه تمدن‌ساز

۱- الگوی حکمرانی دانشگاهیان حکمت‌بنیان در تراز تمدن نوین اسلامی

۲- ساز و کار‌های نهادی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و فرآیند تحول و کارآمدسازی علوم انسانی

۳- حکمرانی تحول در نظام آموزش عالی در مکتب امام مجاهد شهید

محور سوم: حکمرانی و نظام‌سازی فرهنگی، تعلیم و تربیت

۱- حکمرانی فرهنگ و نظام سازی آموزشی در سیره امام مجاهد شهید

۲- آینده‌پژوهی و سناریو‌های توسعه آموزش و پرورش با تکیه بر شاخص‌های فرهنگی و تربیتی مکتب امام مجاهد شهید

۳- حکمرانی فرهنگ و آموزش و پرورش؛ تحول بنیادین نظام آموزشی با محوریت هویت

محور چهارم: حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱- معماری نظام حکمرانی فرهنگی و ارتقای اثربخشی «قرارگاه فرهنگی» کشور

۲- مدل‌های بازسازی ساختاری قرارگاه؛ راهکار‌های عملیاتی‌سازی

۳- رهنمود‌های امام مجاهد شهید در تحول نهادی و هوشمندسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴- تنظیم‌گری جبهه مردمی و حاکمیتی: الگوی ارتباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی با هسته‌های خودجوش مردمی و دستگاه‌های رسمی در مکتب امام مجاهد شهید

همچنین مهلت دریافت چکیده و اصل مقالات ۳۰ آبان ۱۴۰۵ است و قرار است این همایش ۲۳ آذر برگزار شود.

تارنمای همایش emamshahid.sccr.ir و کانال رسمی در شبکه اجتماعی بله به نشانی https://ble.ir/sccrnewschannel است.

گفتنی است ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص محور خانواده و زن اجلاسیه برگزار خواهد کرد. این رویداد بعد فرهنگی همایش بین‌المللی مکتب امام مجاهد شهید است