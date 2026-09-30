معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: توسعه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، از راهبرد‌های این معاونت برای مدیریت و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مهدی امیری‌اصفهانی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط در حوزه پیشگیری تأکید کرد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه هر موضوعی که اعمال اراده انسان‌ها را در رفتارشان تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند موجب افزایش ناهنجاری‌های رفتاری و در ادامه افزایش بزهکاری شود، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اعمال اراده حقیقی انسان‌ها مبتنی بر فطرت پاکشان را مختل می‌کند، مواد مخدر و مواد روانگردان است که به هر حال موجب سلب اختیار از انسان‌ها می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: برای مقابله مؤثر و مدیریت این صحنه، سال‌هاست اقدامات مختلفی انجام شده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این زمینه از تجربیات و ظرفیت‌های خوبی برخوردار است.

امیری اصفهانی با اشاره به راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه افزایش هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و ارتقای مباشرت دستگاه‌ها در عرصه پیشگیری، گفت: امروز در دیدار با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره همین موضوع گفت‌و‌گو شد و ایشان نیز آمادگی کامل خود را برای توسعه این همکاری‌ها اعلام کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: سوابق همکاری‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ستاد مبارزه با مواد مخدر تمایل جدی دارد در حوزه پیشگیری تمرکز بیشتری داشته باشد.

امیری اصفهانی با اشاره به رویکرد مدیریتی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: اگرچه عنوان این مجموعه «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است، اما رویکرد آن نشان می‌دهد که در مقطع جدید، توجه جدی‌تری به حوزه پیشگیری وجود دارد و امیدواریم این همکاری و رویکرد، استمرار مؤثری داشته باشد.

تأکید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر تقویت اقدامات پیشگیرانه

در ادامه این دیدار، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

سردار ذوالفقاری با بیان اینکه موضوع پیشگیری حوزه‌ای بسیار گسترده است، اظهار کرد: در کشور ساختار‌های مختلفی در حوزه پیشگیری فعالیت می‌کنند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌تواند در سطح کلان، نقش مهمی در سیاست‌گذاری همه‌جانبه و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایفا کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه پیشگیری، در یک نظم و هماهنگی مناسب و با هم‌افزایی بیشتر بتوانند اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری جوانان و نوجوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: امروز جوانان و نوجوانان در معرض آسیب‌های متعددی قرار دارند و با توجه به گسترش اطلاعات و تبادل اطلاعات و توسعه فضا‌های مجازی و واقعی، ضرورت توجه جدی‌تر به امر پیشگیری بیش از گذشته احساس می‌شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: در این زمینه، نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌تواند ترسیم یک نقشه ملی و همه‌جانبه برای پیشگیری باشد و در حوزه مواد مخدر که یکی از آسیب‌های جدی جامعه است، تفاهم‌نامه میان ستاد و معاونت می‌تواند بسترساز اقدامات مؤثرتر در آینده باشد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: ما به حکمرانی واحد در حوزه پیشگیری فکر می‌کنیم و برای آن طراحی‌هایی داریم تا بتوانیم اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را افزایش دهیم و امیدواریم با کمک و همکاری قوه قضاییه، این اقدامات به نتیجه برسد.