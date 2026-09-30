دومین مرکز واحد سلامت روانی اجتماعی سراج با نام شهید آوینی در قم افتتاح شد تا خدمات تخصصی سلامت روان با حضور روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی به صورت رایگان و در چارچوب نظام ارجاع به مردم ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین افتتاح این مرکز گفت: برنامه سلامت روانی اجتماعی سراج با هدف ارائه خدمات تخصصی در ساختار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با همکاری دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه سلامت روانی اجتماعی اجرا می‌شود.

محمدرضا شالبافان افزود: با راه‌اندازی مراکز جدید سراج در سراسر کشور، هم‌اکنون ۱۴۸ مرکز در حال ارائه خدمات رایگان سلامت روان به مردم هستند و این خدمات از طریق ساختار شبکه ارجاع و مراکز جامع سلامت ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حضور روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز سراج اظهار کرد: در مواردی که خدمات پایه ارائه‌شده در مراکز جامع سلامت نیاز به خدمات تخصصی داشته باشد، افراد به مراکز سراج ارجاع داده می‌شوند تا خدمات تخصصی به صورت رایگان، منسجم و متمرکز دریافت کنند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، هدف اصلی این برنامه را افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت روان، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: این برنامه با محوریت وزارت بهداشت و معاونت‌های بهداشت در کشور و با همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در استان‌ها و شهرستان‌ها در حال اجراست.

شالبافان با بیان اینکه برنامه سراج خدمات سلامت روان را به محله و محل زندگی مردم نزدیک می‌کند، افزود: با توسعه این مراکز، بسیاری از مردم برای دریافت خدمات تخصصی سلامت روان نیازی به مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز تخصصی دور از محل زندگی خود ندارند.

وی ادامه داد: این ویژگی موجب شده برنامه سراج در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد و سازمان بهداشت جهانی و برخی نهاد‌های مرتبط، آن را به عنوان الگویی برای توسعه خدمات سلامت روان معرفی کنند.

شالبافان با اشاره به افتتاح دومین مرکز سراج در قم گفت: توسعه این مراکز با توجه به تجربه موفق مرکز نخست سراج در قم و با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی قم، حمایت استانداری و فرمانداری قم و برنامه‌ریزی معاونت بهداشت وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در پایان سال گذشته ۱۰۴ مرکز سراج در کشور فعال بود که با آغاز روند توسعه این مراکز از دوم اردیبهشت امسال، تعداد مراکز فعال به ۱۴۸ مرکز رسیده است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است به طور میانگین هر هفته یک مرکز جدید سراج در کشور افتتاح شود و در نهایت حدود ۳۰۰ مرکز برای پوشش نیاز‌های سلامت روانی اجتماعی کشور راه‌اندازی شود.