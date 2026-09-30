طیبه عباسی، شاعر درباره ایستادگی و پایداری ملت مبعوث در برابر تجاوزات و فتنه‌های آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طیبه عباسی، شاعر درباره ایستادگی و پایداری ملت مبعوث در برابر تجاوزات و فتنه‌های آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.

یکصدا، شانه به شانه، پشت تان می‌ایستیم

جان ایران! با شما تا پای جان می‌ایستیم

اهل هرجایی از این خاکیم، رستم زاده‌ایم

رو به روی دیو خو‌های زمان می‌ایستیم

جان بخواه از ما! سیاوش وار در راه وطن

در هجوم شعله ها، پیر و جوان می‌ایستیم

ننگتان باد‌ای امان نامه نویسان جهان

ما کنار سرور آزادگان می‌ایستیم

تا رجز‌های ابالفضلی صدای نسل ماست

سربلند و مقتدر در این جهان می‌ایستیم

از تبار کاوه‌ایم‌ای مار بر دوشان قرن

در نبرد نور و ظلمت بی گمان می‌ایستیم

گردی از خاک وطن را برده باشد گر نسیم

باز، چون آرش در اوج داستان می‌ایستیم

یاعلی گفتیم و دوشادوش پرچمدار او

تا ابد پشت امام عصرمان می‌ایستیم