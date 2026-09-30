به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اینجا کیفیت نان فقط به آرد و پخت خلاصه نمی‌شود, بهداشت محیط، سلامت کارکنان و نحوه عرضه نان هم بخشی از این زنجیرست.

این‌بار با کارشناسان علوم پزشکی و مرکز بهداشت همراه شدیم تا از نزدیک ببینیم نان پیش از رسیدن به سفره مردم چه مسیری رو طی می‌کنه.

البته همه نانوایی‌ها شرایط یکسانی نداشتند, در کنار واحد‌های منضبط، مواردی هم نیازمند اصلاح و پیگیری بودند.

در کردستان بیش از ۵ هزار نانوایی فعاله, یعنی نظارت مستمر بر این واحدهانظارت بر سلامت بخشی از سفره مردمه.