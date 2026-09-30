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هواشناسی بوشهر از وزش بادهای شمالی و جنوبی در استان خبر داد و وقوع ناپایداریهای جوی را برای برخی نقاط پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی با تداوم وزش باد شمال غربی تا صبح فردا (پنجشنبه) در سطح استان و روی دریا، سواحل استان (بهویژه مناطق شمالی و مرکزی) مواج پیشبینی میشوند.
حسین مستانه افزود: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس در برخی از ساعنها مواج پیشبینی میشود.
وی گفت: امروز و فردا در برخی نقاط بهویژه ارتفاعات شرقی استان، رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا شمالی، در سواحل شمالی و مرکزی استان ۱۲ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم در مناطق شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
مستانه در پایان گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۴:۴۵، مد اول ساعت ۱۰:۲۴، جزر دوم ساعت ۱۵:۱۹ و مد دوم ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه رخ خواهد داد.