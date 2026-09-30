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اردوهای جهادی عهد خدمت با حضور ۱۲۰ دانشجویان استان قم در میناب در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول بسیج دانشجویی شهرستان میناب گفت: در این طرح دانشجویان از چهار استان قم، گلستان، فارس و کرمان در زمینههای زیبا سازی مدارس، مرمت و بهسازی خانه محرومان، پشتیبانی از رزمندگان، فضا سازی، نقاشی دیوار یادمان مدرسه شجره طیبه با موضوعات استکبار ستیزی فعالیت دارد.
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مسعود نیکبخت نیا افزود: این دانشجویان همچنین در زمینه کار با کودک، آموزش به مادران، رفع اشکال دروس، بازی و سرگرمی و توزیع بستههای نوشت افزار در دو روستای سنجری و رکن آباد در حال فعالیت هستند.
اردو جهادی عهد خدمت از اواخر مرداد ماه با حضور ۲۴ گروه جهادی به میزبانی میناب آغاز شده و در حال حاضر نیز با حضور دانشجویان قمی تا ۱۹ مهرماه ادامه دارد.