به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول بسیج دانشجویی شهرستان میناب گفت: در این طرح دانشجویان از چهار استان قم، گلستان، فارس و کرمان در زمینه‌های زیبا سازی مدارس، مرمت و بهسازی خانه محرومان، پشتیبانی از رزمندگان، فضا سازی، نقاشی دیوار یادمان مدرسه شجره طیبه با موضوعات استکبار ستیزی فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید: ارائه خدمات درمانی رایگان نیروی دریایی ارتش در جاسک

مسعود نیکبخت نیا افزود: این دانشجویان همچنین در زمینه کار با کودک، آموزش به مادران، رفع اشکال دروس، بازی و سرگرمی و توزیع بسته‌های نوشت افزار در دو روستای سنجری و رکن آباد در حال فعالیت هستند.

اردو جهادی عهد خدمت از اواخر مرداد ماه با حضور ۲۴ گروه جهادی به میزبانی میناب آغاز شده و در حال حاضر نیز با حضور دانشجویان قمی تا ۱۹ مهرماه ادامه دارد.