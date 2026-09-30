به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در این رزمایش که با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی بین‌استانی و تضمین تداوم خدمات زیرساختی در شرایط بحرانی برگزار می‌شود، ۲۴ تیم عملیاتی از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان، در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای، سناریو‌های مختلف مقابله با حوادث طبیعی را تمرین می‌کنند.

پایش لحظه‌ای زیرساخت‌ها، شناسایی حادثه، اعزام نیرو، رفع نواقص شبکه و بازگرداندن تأسیسات به پایداری، بخشی از مأموریت‌های عملیاتی این رزمایش است و عملکرد تیم‌ها در اتاق فرماندهی به‌صورت آنلاین رصد و ارزیابی می‌شود.

آذربایجان‌غربی با میزبانی این رویداد، یکپارچگی و آمادگی صنعت آب و برق شمال‌غرب را برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات در سخت‌ترین شرایط به نمایش می‌گذارد.