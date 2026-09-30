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یادواره سردار شهید ابوذر حبیبی از شهدای ورزشکار در شهرستان بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان فارس گفت: به همت بسیج ورزشکاران شهرستان بوانات، یادواره سردار شهید پاسدار سرتیپ دوم ابوذر حبیبی از ورزشکاران رشته کونگ فو با حضور خانوادههای شهدا، مسئولان و ورزشکاران بسیجی در سالن ورزشی خانه کاراته این شهرستان برگزار شد.
صباغیان مقدم افزود: ادای احترام هیئت ورزشهای همگانی به مقام شهدا، اجرای حرکات رزمی هیئت کونگ فوتوآ و کاراته به یاد شهید حبیبی، اجرای سرود دانش آموزان و تقدیر از خانواده سردار شهید حبیبی از برنامههای این مراسم بود.
سردار پاسدار سرتیپ دوم شهید ابوذر حبیبی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ به دست رژیم جنایتکار صهیونی- آمریکایی به شهادت رسید.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.