به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند با توجه به انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده پلیس راه تبریز ـ مرند فردا پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ صدای انفجار در تبریز شنیده خواهد شد. مردم عزیز نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت گرفت و جای نگرانی نیست.