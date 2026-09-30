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مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص احتمال شنیدهشدن صدای انفجار امحاء مهمات عملنکرده دشمن در تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان میرساند با توجه به انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده پلیس راه تبریز ـ مرند فردا پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ صدای انفجار در تبریز شنیده خواهد شد. مردم عزیز نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.
این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقیمانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت گرفت و جای نگرانی نیست.