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وزیر امور خارجه، گزارش جامعی از از دیدارها، ملاقاتها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش مبسوطی از دیدارها، ملاقاتها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقام های کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکاییها ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در شرایط جدید به موقعیت ممتازی دست یافته است؛ بهگونهای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژهای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.