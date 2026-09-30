مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در شیراز از بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های راهبردی و زیرساختی در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های راهبردی و زیرساختی در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز با ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

پیمان خضرایی افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقای امنیت انرژی و پایداری شبکه گاز اجرایی شده است و بخش عمده‌ای از آنها از طریق ارتباط تصویری به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، طرح‌های متعددی با تمرکز بر ایمن‌سازی و تقویت شبکه گاز به بهره‌برداری رسید که از مهم‌ترین این اقدامات، نصب سامانه‌های دوربین مداربسته در تاسیسات تقویت فشار گاز خنج و ارسنجان با ارزشی افزون بر ۸۶ میلیارد تومان است که نقشی کلیدی در نظارت و امنیت شبکه ایفا می‌کند. همچنین، طرح اصلاح و ایمن‌سازی خط تغذیه برق ایستگاه خاوران با بودجه ۲۰.۵ میلیارد تومان به اتمام رسید.

علاوه بر این، سامانه‌های F&G (آتش‌نشانی و گاز) در تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد ۳ با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان فعال شد.

در راستای توسعه انرژی‌های پاک، نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی اداره مرکزی با سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه اقدامات، بخشی از راهبرد‌های کلان شرکت ملی گاز برای نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال گاز در منطقه ۵ است که با هدف خدمت‌رسانی پایدار به مشترکان اجرا می‌شود.