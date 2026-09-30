به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده بنیاد علوی در هرمزگان گفت: نوشت افزار‌ها شامل پاک کن، تراش، مدادرنگی، جامدادی، خطکش، دفترنقاشی، دفتر مشق، پک کامل گونیا پرگار نقاله، خودکار و مدادنوکی برای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول ودوم است.

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هانیه دهقانی افزود: ارزش بسته‌های اهدا شده بیش از یک میلیارد تومان است.

بخش احمدی حاجی آباد بیش از ۷۰ واحدآموزشی فعال دارد.