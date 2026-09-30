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یازدهمین کاروان ترویج بهره وری و الگوی کشت محصولات زراعی پاییزه با حضور کشاورزان شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: هدف اصلی از برگزاری این کاروان ترویجی، تقویت همافزایی و هماهنگی میان بخشهای تحقیقات، بخش تخصصی، آموزش و ترویج، بهرهبرداران، تشکلها و شرکتهای دانشبنیان است.
محمود فتحی افزود: این رویداد ملی با بهرهگیری از سیاستها و توصیههای فنی جدید، به دنبال ارتقای سطح دانش فنی تولیدکنندگان و مدیریت بهینه منابع در بخش کشاورزی است.
او تصریح کرد: از یک ماه قبل توزیع بذر گواهی شده و کودهای شیمیایی آغاز شده است.
در شهرستان کبودراهنگ ۱۹ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.