به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: هدف اصلی از برگزاری این کاروان ترویجی، تقویت هم‌افزایی و هماهنگی میان بخش‌های تحقیقات، بخش تخصصی، آموزش و ترویج، بهره‌برداران، تشکل‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

محمود فتحی افزود: این رویداد ملی با بهره‌گیری از سیاست‌ها و توصیه‌های فنی جدید، به دنبال ارتقای سطح دانش فنی تولیدکنندگان و مدیریت بهینه منابع در بخش کشاورزی است.

او تصریح کرد: از یک ماه قبل توزیع بذر گواهی شده و کود‌های شیمیایی آغاز شده است.

در شهرستان کبودراهنگ ۱۹ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.