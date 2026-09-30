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اعظم حسینی، شاعر درباره لزوم مقاومت و پایداری مردم ایران و حضور پرشور در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم حسینی، شاعر درباره لزوم مقاومت و پایداری مردم ایران و حضور پرشور در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.
میان معرکهگیران، بلند داد بزن!
بایست بر سر پا! هان! بلند داد بزن!
به جای مرثیهها، شروهها، مصیبتها
آهای مرد سخنران! بلند داد بزن!
به جای بغض، به جای رجز، به جای گلو
به جای پرچم و میدان، بلند داد بزن!
به جای چلهی پی در پیِ شعار و شعور
به جای هر چه خیابان، بلند داد بزن!
به جای حنجر میناب، روز اول مهر
به جای مادر "ماکان"، بلند داد بزن!
به نام داغ بلندی که قابِ دست تو بود
به جای هر چه پریشان، بلند داد بزن!
میان این همه انساننمای مسخ شده
به نام نامیِ انسان، بلند داد بزن!
بگو اصالت "قالوا بلا"ی قرآنیم
دوباره بر سر شیطان، بلند داد بزن!
بگو مذاکره با گرگ، کار عاقل نیست!
نیار منطق و بُرهان! بلند داد بزن!
رسیدهایم پس از فصلهای زخمی سرد
به فصل هفتم این خوان، بلند داد بزن!
بریز خشمِ "دَری" را به واژه واژهی خویش
قوی و قرص و رجزخوان، بلند داد بزن!
بِهِل صدای تو را باد هر کجا ببرد
شود صدای تو طوفان، بلند داد بزن!
به نام غیرت و عزت-که نام دیگرِ ماست-
به نام نقشهی ایران، بلند داد بزن!