به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سردار حیدر سوسنی اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار‌های اطلاعاتی یک محل دپو و خرید و فروش سوخت قاچاق در شهرستان کنگان شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی‌های لازم و تشکیل گروه عملیاتی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر مقدار ۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در این راستا ۳ نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت، تاکید کرد یادآور شد: مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از عوامل برهم‌زننده اقتصاد کشور، به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.