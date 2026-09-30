به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با ارائه گزارش از وضعیت ترافیکی پایتخت اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۸۰۰ هزار مورد اعمال قانون در خصوص موتورسیکلت‌سواران ثبت شده است. وی تأکید کرد که عدم استفاده از کلاه ایمنی و مانور‌های خطرناک، از اصلی‌ترین عوامل تهدید جان موتورسواران است.

سرهنگ کشیر در خصوص تخلفات قانونی اظهار داشت: پوشش پلاک و دستکاری اعداد و ارقام آن، دیگر تنها یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود و متخلفان با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

وی همچنین از طرح فرهنگی «کلاه زندگی» خبر داد که طی آن ۸۰ هزار عدد کلاه ایمنی به موتورسواران هدیه داده شده است.

معاون پلیس راهور تهران در بخش آمار تصادفات اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۸ نفر بر اثر تصادفات موتورسیکلت جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در این بازه زمانی، ۷۳۵۸ مورد تصادف جرحی و ۱۱۲۲۰ مورد تصادف خسارتی ثبت شده است. بر اساس بررسی‌های پلیس، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، تغییر مسیر ناگهانی و عدم توجه به جلو از علل اصلی مرگ‌ومیر موتورسواران است.

وی همچنین اعلام کرد که بیشترین تصادفات در بزرگراه‌ها (۵۰ درصد) و در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ عصر رخ داده است. از نظر سنی نیز، افراد ۳۵ تا ۴۵ سال با ۲۰ درصد، بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.