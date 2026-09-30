به مناسبت گرامیداشت روز سالمندان ۵۰ نفر از سالمندان شهرستان چاراویماق از خدمات ویزیت رایگان پزشک متخصص و کارشناسان بهداشت و تغذیه بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این برنامه با همکاری اداره بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق و با هدف تکریم سالمندان، ارتقای سطح سلامت و توجه به نیاز‌های درمانی این قشر ارزشمند جامعه، به صورت رایگان در محل ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد.

پزشک متخصص و کارشناسان بهداشت و تغذیه با ارائه خدمات پزشکی، بررسی وضعیت سلامت و مشاوره‌های تخصصی، به سالمندان مراجعه‌کننده خدمت‌رسانی کردند.