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معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از اجرای قابل توجه طرحهای زیرساختی در حوزه راههای روستایی استان با پیشرفت ۴۹ درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: با هدف بهبود دسترسی و ارتقای سطح ایمنی در مناطق روستایی، عملیات احداث و تکمیل ۱۲۷ کیلومتر راه روستایی در قالب ۱۷ طرح با متوسط پیشرفت فیزیکی ۴۹ درصد در حال اجرا است.
سهرابی افزود: با تکمیل این طرح ها، دسترسی بیش از ۵۴۸ خانوار در استان به شبکه راههای آسفالته فراهم خواهد شد.
به گفته وی در نیمه نخست امسال، زیرسازی ۷۱ کیلومتر راههای روستایی و احداث ۳۱ باب ابنیه فنی انجام و ۲۱ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتبار هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است که با بهره برداری از این طرحها، ۵۴۴ خانوار از نعمت راه روستایی مناسب برخوردار شدهاند.
سهرابی طول راههای روستایی خراسان جنوبی را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: از این رقم، ۶ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته بوده و شاخص برخورداری طولی راههای آسفالته روستایی استان به ۵۲.۲۵ درصد رسیده است.