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شورای هماهنگی مواکب کانونهای خدمت رضوی در مازندران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران از تشکیل شورای هماهنگی مواکب کانونهای خدمت رضوی در استان خبر داد.
قاسم عزیززاده گرجی در آیین قدردانی از فعالان موکبهای مازندران در ساری از تشکیل شورای هماهنگی مواکب استان به عنوان یکی از برنامههای جدید این مجموعه یاد کرد و گفت: انسجام میان مواکب، هماهنگی بیشتر در اجرای برنامهها و انتقال تجربیات خادمیاران از مهمترین اهداف تشکیل این شورا است.
وی افزود:خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و امام رضا (ع) یکی از عرصههای مهم فعالیت کانونهای خدمت رضوی است که با مشارکت خادمیاران و ظرفیتهای مردمی انجام میشود.
وی افزود: در اربعین حسینی، موکب امام رضا (ع) مازندران در نقطه صفر مرزی مهران برپا شد و خادمیاران شهرستانهای مختلف استان در این موکب به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خدمترسانی کردند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به فعالیت مواکب این کانونها در دهه پایانی ماه صفر، بیان کرد: مازندران به عنوان دیار علویان و یکی از استانهای واقع در مسیر طریقالرضا (ع)، میزبان زائران و عزاداران بود و ۶ موکب از ورودی تا خروجی استان برای ارائه خدمات مستقر شدند.
عزیززاده گرجی ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، سه موکب اصلی مازندران در مشهد مقدس مستقر شدند و به زائران و عزاداران بارگاه رضوی خدمترسانی کردند.
وی با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از خادمان مواکب گفت: در این مراسم از حدود ۶۰ نفر از خادمان و عوامل اجرایی مواکب اربعین حسینی و مواکب فعال در دهه پایانی ماه صفر قدردانی شد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه فعالیت مواکب به اربعین و ماه صفر محدود نخواهد شد، افزود: برنامهریزی شده است مواکب کانونهای خدمت رضوی در مناسبتهای مختلف مذهبی، از جمله ایام ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع)، در نقاط مختلف استان فعال باشند.
عزیززاده گرجی همچنین به ظرفیت کانونهای محلهای خدمت رضوی در مازندران اشاره کرد و گفت: ۴۵۰ کانون محلهای در استان فعالیت دارند که میتوانند بستر مناسبی برای شکلگیری و توسعه مواکب محلهای باشند.