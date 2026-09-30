مدیرعامل مخابرات منطقه فارس از برنامه‌ریزی برای خارج کردن مرکز کامیاب و مرکز صدرا شیراز از مدار شبکه مسی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، ارتباط مشترکان این مناطق به بستر فیبر نوری منتقل می‌شود و به‌تدریج شبکه مسی جمع‌آوری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل مخابرات منطقه فارس از اجرای حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در شیراز در سه سال گذشته خبر داد.

این طرح با هدف جایگزینی شبکه فرسوده مسی و افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در حال اجرا است و بنا است همه منازل شهر شیراز به این فناوری مجهز شوند.

هومان محمودی اظهار کرد: شبکه مسی فعلی قدمتی حدود ۷۰ سال دارد که برای ارتقای کیفیت و سرعت ارتباطات ثابت، جایگزینی آن با فیبر نوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح بیان کرد: کابل‌کشی فیبر نوری در داخل منازل مشترکان از سوی مخابرات انجام می‌شود و مشترکان می‌توانند مودم مورد نیاز خود را از بازار یا شرکت مخابرات تهیه کنند.

مدیرعامل مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه برنامه ملی اجرای این طرح پنج‌ساله است، تصریح کرد: با کاهش محدودیت‌های مربوط به حفاری و افزایش همکاری دستگاه‌های مرتبط، امکان تکمیل اجرای فیبر نوری در شهر شیراز طی سه سال وجود دارد.

محمودی از برنامه‌ریزی برای خارج کردن مرکز کامیاب و مرکز صدرا شیراز از مدار شبکه مسی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، ارتباط مشترکان این مناطق به بستر فیبر نوری منتقل می‌شود و به‌تدریج شبکه مسی جمع‌آوری خواهد شد.