به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، رامین حاتمی با اشاره به تحقق نخستین تولید هدف‌گذاری‌شده در قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میدان شادگان (FTP) به خبرنگار شانا گفت: با اجرای موفقیت‌آمیز تست دستیابی به تولید هدف‌گذاری‌شده، تولید نفت این میدان از حدود ۹۸ هزار بشکه به بیش از ۱۱۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت و حدود ۱۷ هزار بشکه به ظرفیت تولید روزانه آن افزوده شد.

وی بیان کرد: تست دستیابی به تولید هدف‌گذاری‌شده در قرارداد این طرح از ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد و ۶ مهر با موفقیت پایان یافت که در جریان آن، هدف تعیین‌شده برای دستیابی به تولید بیش از ۱۱۵ هزار بشکه نفت در روز محقق شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: تحقق این هدف، افزون‌بر ثبت یک دستاورد مهم عملیاتی برای طرح توسعه میدان شادگان، گامی مؤثر در دستیابی به اهداف مرحله نخست پروژه و تداوم روند سرمایه‌گذاری و توسعه در این میدان به شمار می‌رود.

حاتمی ادامه داد: در چهارچوب اجرای این طرح، تاکنون اقدام‌هایی ازجمله احداث و راه‌اندازی خط انتقال زیرزمینی ۱۶ اینچ نفت خام به طول ۴۱ کیلومتر، نصب تفکیک‌گر جدید در کلاستر شادگان، ارتقای سیستم اندازه‌گیری جریان نفت تولیدی در واحد بهره‌برداری مارون ۴، نصب و راه‌اندازی سیستم تزریق گاز و تزریق آب در واحد بهره‌برداری مارون ۳ برای نخستین بار در سطح مناطق نفت‌خیز جنوب، تأمین دو دستگاه پمپ تزریق پساب و یک دستگاه پمپ تغذیه در واحد‌های مارون ۳ و ۴، حفاری و راه‌اندازی چاه شادگان-۳۸ و تعمیر چاه شادگان-۱۰ به روش کنارگذر انجام شده است.

وی از تلاش‌های کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌ویژه تیم پروژه، اعضای کارگروه مدیریت مشترک طرح (JMC)، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران در این طرح قدردانی کرد.

میدان نفتی شادگان از میدان‌های در حال توسعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون است که در جنوب غربی شهرستان اهواز قرار دارد. این میدان که سال ۱۳۴۷ کشف و سال ۱۳۶۷ بهره‌برداری از آن آغاز شد، دارای سازند بنگستان و آسماری است.