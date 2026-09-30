همزمان با هفته دفاع مقدس، نخستین یادواره ۳۱ بانوی شهید اهل سنت هرمزگان، در بندرپل شهرستان خمیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، در این مراسم با تأکید بر نقش زنان در حفظ انسجام اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی گفت: ایثارگری زنان اهل سنت در دوران دفاع مقدس، نشان‌دهنده پیوند عمیق ایمان و میهن‌دوستی است و در مسیر دفاع از حق، مرز‌های مذهبی را کنار زده است.

حجت‌الاسلام کوهستانی افزود: زنان اهل سنت در دوران دفاع مقدس با ایستادگی و فداکاری، نقش مؤثری در پشتیبانی از رزمندگان و حفظ پایداری جبهه حق داشتند و یادآوری این حماسه‌ها می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده باشد.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به نقش ارزشمند زنان در خانواده و جامعه گفت: برگزاری یادواره شهدای زن، فرصتی برای معرفی ویژگی‌های اخلاقی و ایثارگرانه این زنان به نسل جوان و ترویج فرهنگ فداکاری در جامعه است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت: هدف از برگزاری این یادواره، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی الگو‌های زنان شهید به نسل جوان و تبیین نقش زنان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

عصمت ناظری افزود: پیام این یادواره، برادری، رفاقت و صمیمیت میان مردم اهل سنت و شیعه است و همه ما در یک هدف مشترک، یعنی دفاع از ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی، در کنار یکدیگر قرار داریم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری هرمزگان نیز گفت: هرمزگان با وجود تنوع اقوام و مذاهب، توانسته تفاوت‌ها را به بستری برای وحدت و همبستگی ملی تبدیل کند.

احمد نفیسی افزود: در جنگ اخیر، برادران و خواهران اهل سنت و مردم از اقوام مختلف نیز هدف حملات دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند و امروز حفظ انسجام، وحدت و همبستگی ملی، سرمایه اصلی مردم در مسیر دفاع و مقابله با دشمن است.

شیخ حسین بازماندگان امام جمعه اهل سنت بندرپل نیز در این یادواره گفت: شیعه و اهل سنت دوبال وحدت امت اسلامی هستند که همواره در دفاع از وطن کنار هم ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه شهرستان بندر خمیر نیز گفت: برگزاری این یادواره در هفته دفاع مقدس، فرصتی برای گرامیداشت مقام ۳۱ بانوی شهید اهل سنت استان هرمزگان و قدردانی از زنان ایثارگر و فداکار است.

سرهنگ علی خادمی‌نژاد افزود: در جنگ اخیر، ۱۴ نفر از مردم شهرستان خمیر در حادثه اسکله بندرپل و حمله به زیرساخت‌های راه به شهادت رسیدند که این شهدا نشان‌دهنده پای کار بودن مردم شهرستان، چه اهل سنت و چه شیعه، در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی گفت: این یادواره از برنامه‌های جنبی کنگره شهدای زن استان هرمزگان است و هدف آن، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

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در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی شد.