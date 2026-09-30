به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه خبری آناتولی؛ به نقل از روزنامه VG نروژ اعلام کرد: در پی افشاگری‌های مرتبط با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی که در زندان خودکشی کرد، ۱۱ وزیر و وزیر سابق نروژی قرار است از روز چهارشنبه به مدت دو روز در کمیته پارلمانی در مورد عملکرد وزارت امور خارجه توضیح دهند.

این جلسات به طور خاص بر آنچه مقامات در مورد عملکرد‌های وزارت امور خارجه می‌دانستند، به ویژه کمک‌های مالی اعطا شده به موسسه بین‌المللی صلح (IPI)، یک اندیشکده که قبلاً از سوی ترجه رود-لارسن Terje Rød-Larsen که روابط نزدیکی با جفری اپستین اداره می‌شد، متمرکز خواهد بود.

یوناس گار استور Jonas Gahr Store نخست وزیر نروژ که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ وزیر امور خارجه بود، از جمله کسانی است که انتظار می‌رود برای ادای توضیحات کمیته نظارت پارلمانی حاضر شود.

پر-ویلی آموندسن Per-Willy Amundsen رئیس این کمیته اطلاعاتی را که تاکنون منتشر شده است، «نگران کننده» توصیف کرد و در عین حال هشدار داد که دو روز جلسه استماع برای ایجاد تصویر کاملی از حقایقی که باید مورد بررسی قرار گیرند، کافی نخواهد بود.

یک کمیسیون جداگانه در حال بررسی این افشاگری هاست و قرار است گزارش خود را ژانویه ۲۰۲۸ ارائه دهد. اوکوکریم Okokrim، نهاد مسئول جرایم اقتصادی نروژ، همچنین در حال بررسی اتهامات فساد مربوط به مونا جول Mona Juul سفیر سابق، ترجه رود-لارسن و توربیورن یاگلند نخست وزیر سابق است.

همچنین انتظار می‌رود که بورگه برنده، وزیر امور خارجه سابق، در مورد وظایفش در مجمع جهانی اقتصاد و تماس هایش با جفری اپستین مورد بازجویی قرار گیرد. یکی از اعضای کمیسیون، لارس هالتبرکن، اشاره کرد که از او خواهد پرسید که آیا ارتباطاتش با مجمع جهانی اقتصاد بر کار او به عنوان وزیر تأثیر گذاشته است یا خیر.

این وزارتخانه در سال ۲۰۱۵ و در دوران تصدی برنده موافقت کرد تا از این مجمع حمایت کند. بر اساس ارقامی که روزنامه همچنین انتظار می‌رود که بورگه برنده، وزیر امور خارجه سابق، در مورد وظایفش در مجمع جهانی اقتصاد و تماس‌هایش با جفری اپستین مورد بازجویی قرار گیرد. یکی از اعضای کمیسیون، لارس هالتبرکن، اشاره کرد که از او خواهد پرسید که آیا پیوندهایش با انجمن بر کار او به عنوان وزیر تأثیر گذاشته است یا خیر.

این وزارتخانه در سال ۲۰۱۵ و در دوران تصدی برنده موافقت کرد تا از انجمن حمایت کند. بر اساس ارقامی که روزنامه VG منتشر کرد، این سازمان سپس از مبالغی را که بودجه کمک به توسعه نروژ برداشته شد، دریافت کرد.