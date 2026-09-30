فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف بیش از ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق و معرفی ۳ متهم به مرجع قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: مأموران انتظامی سیاهکل در راستای مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از منابع طبیعی، هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی شهرستان، ۳ خودروی وانت نیسان که چوب‌های جنگلی حمل می‌کردند را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۱۴ تن و ۱۵۰ کیلوگرم انواع چوب جنگلی قاچاق کشف شد و متهمان ۳۵، ۴۴ و ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سیاهکل با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف‌شده را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: چوب‌های قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تحویل داده شد.