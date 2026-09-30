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سردار مسجدی از یادگاران دفاع مقدس، سبک زندگی شهدا را نقشهراهی برای عبور از بنبستهای امروز دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سیونهمین یادواره ۳۳ شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا عصر سهشنبه هفتم مهرماه در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد.
سردار مسجدی، از یادگاران دوران دفاع مقدس، در این مراسم گفت: ما در محضر شهدا هستیم و راهی که شهدا رفتند، گمشدنی نیست؛ آنان ایستادند تا پرچم ایران برافراشته بماند و به تکلیف خود عمل کردند و راهشان امروز چراغ راه ماست.
وی افزود: شهدا نه تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصههای مختلف زندگی نیز راه را گم نکردند و با تکیه بر نماز، توسل به اهلبیت (ع) و امدادهای الهی در برابر جبهه کفر و استکبار ایستادند.
این یادگار دوران دفاع مقدس با تأکید بر تأسی به شهدا گفت: شهدای ما با کمترین امکانات حماسهای آفریدند که امام راحل بر دستان آنان بوسه زد و سبک زندگی جهادی آنان میتواند درس امروز و فردای ما باشد.
سردار مسجدی همچنین با انتقاد از تکیه بر بیگانگان برای پیشرفت کشور افزود: با وجود راه و روش شهدا و امدادهای الهی، جایی برای تکیه بر کدخدا و ایادی کفر نیست.
در این یادواره، یاد و نام ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی نکا گرامی داشته شد و حاضران بر ادامه مسیر شهدا و آرمانهای امام راحل تأکید کردند.