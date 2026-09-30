به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حادثه صبح امروز در حوزه استحفاظی استان گلستان رخ داد و ۲۳ مصدوم داشت که همگی آنها خانم بودند.

رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: ۳ مصدوم با بالگرد و ۱۴ مصدوم با اتوبوس آمبولانس و سایر مصدومان با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: از آنجایی که این حادثه در محدوده استان گلستان رخ داده؛ بررسی‌های فنی و علت حادثه از طریق پلیس راه همان استان اعلام می‌شود.