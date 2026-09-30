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بیش از ۴۵ میلیون دلار انواع کالا امسال از گمرک مهاباد صادر شده که در مقایسه با پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس گمرک مهاباد گفت: محصولات پتروشیمی و فرش از مهمترین کالاهای صادراتی گمرک مهاباد در این مدت بوده و بیشتر کالاهای صادرشده نیز به کشورهای همسایه غربی ارسال شده است.
احمد احمدی افزود: ارزش کالاهای صادرشده از گمرک مهاباد در سال گذشته ۲۹ میلیون دلار بود که افزایش امسال عمدتا ناشی از صادرات محصولات مجتمع پتروشیمی مهاباد است؛ در سالهای گذشته این محصولات از طریق سایر گمرکات صادر میشد.
وی همچنین از ثبت ۸۱ پرونده مربوط به کالای قاچاق در این گمرک طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشفشده به ۱۴۳ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش دارد.
رئیس گمرک مهاباد ادامه داد: لوازم خانگی، لوازم آرایشی، سیگار و دستگاههای استخراج رمزارز از مهمترین کالاهای قاچاق کشفشده در این مدت بوده است.
احمدی اضافه کرد: در نیمه نخست امسال همچنین ۹۷۱ پروانه خروج موقت خودرو در مهاباد صادر شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.