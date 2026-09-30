به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به اتهام ایجاد بدهی بانکی بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، از سال ۱۳۸۹ متواری بود.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: این پرونده با توجه به فرار طولانی‌مدت متهم و میزان قابل توجه بدهی بانکی، به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، بررسی سرنخ‌های موجود و رصد تحرکات متهم، موفق شدند محل اختفای وی را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم با استفاده از شرکت‌های صوری در زمینه واردات و صادرات، تسهیلات و وام‌های سنگین بانکی دریافت کرده و پس از بدهی بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، از سال ۱۳۸۹ متواری شده بود.

خورشاد ادامه داد: متهم، سال‌های گذشته با جابه‌جایی محل سکونت و به‌کارگیری شیوه‌های مختلف، تلاش داشت از دید مأموران مخفی بماند؛ اما اقدامات تخصصی کارآگاهان سرانجام محل اختفای او را در یکی از روستا‌های دورافتاده یک شهرستان کوهپایه‌ای مشخص کرد و مأموران پس از شناسایی مخفیگاه، در عملیاتی غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: متهم پس از دستگیری به مرجع قضائی معرفی شد و تحقیقات تکمیلی درباره نحوه دریافت تسهیلات بانکی و سایر ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.