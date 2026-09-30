رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه میزان توجه به افراد دارای نیاز‌های ویژه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، گفت: مدارس استثنایی باید مأمن و محل ارائه خدمات تخصصی آموزشی، توانبخشی و حمایتی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تشریح جایگاه قانونی و مأموریت‌های این سازمان، به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشاره کرد و گفت: این سازمان از پشتوانه قانونی و تخصصی برخوردار است و مأموریت آن در حوزه تعلیم و تربیت، توانبخشی و ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، نیازمند حمایت و توجه مستمر است.

سالار قاسمی با تشریح جایگاه قانونی و مأموریت‌های این سازمان، به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشاره کرد و گفت: این سازمان از پشتوانه قانونی و تخصصی برخوردار است و مأموریت آن در حوزه تعلیم و تربیت، توانبخشی و ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، نیازمند حمایت و توجه مستمر است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه میزان توجه به افراد دارای نیاز‌های ویژه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، اظهار کرد: مدارس استثنایی باید مأمن و محل ارائه خدمات تخصصی آموزشی، توانبخشی و حمایتی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه باشند.

قاسمی با تأکید بر ضرورت نگاه تخصصی و به دور از هرگونه نگاه سیاسی به آموزش و پرورش استثنایی، افزود: باید برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های مدارس استثنایی و مراکز جامع تلاش کنیم تا امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر و مؤثرتر به دانش‌آموزان فراهم شود.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در حمایت از آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط می‌توانند نقش مؤثری در رفع نیاز‌های این حوزه داشته باشند؛ از جمله شهرداری‌ها می‌توانند در تأمین و توسعه خدمات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه، مهم‌ترین انتظارات و مطالبات سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش را مطرح و بر ضرورت حمایت از توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی این سازمان تأکید کرد.

طرح مطالبات معلمان و دانش‌آموزان استثنایی

ممبینی، نماینده رؤسای آموزش و پرورش استثنایی کشور، نیز به بیان بخشی از مطالبات و دغدغه‌های معلمان و دانش‌آموزان استثنایی پرداخت و بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص، تقویت امکانات و تجهیزات و حمایت بیشتر از معلمان و دانش‌آموزان این حوزه تأکید کرد.

رحیم مرادی، مشاور عالی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، بر اهمیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی و مداخله به‌هنگام تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های مهارتی و توانبخشی این دانش‌آموزان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی آنان، می‌تواند در بلندمدت به افزایش کارایی منابع عمومی و کاهش هزینه‌های اجتماعی منجر شود.

تأکید اعضای کمیسیون بر تقویت آموزش و پرورش استثنایی

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند و بر ضرورت توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی تأکید کردند. تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توانبخشی، افزایش سرانه‌های آموزشی، پرورشی و توانبخشی، تأمین نیروی انسانی متخصص و تدوین نظام انگیزشی متناسب با شرایط و مأموریت‌های معلمان مدارس استثنایی از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون بود.

تأکید رئیس کمیسیون آموزش مجلس بر حمایت از دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه

در جمع‌بندی این نشست، منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توجه کشور‌های توسعه‌یافته به ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و حمایتی به افراد دارای نیاز‌های ویژه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای این خدمات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان استثنایی شایسته دریافت خدمات تخصصی و متناسب با نیاز‌های خود هستند، اظهار کرد: لازم است حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط از این دانش‌آموزان تقویت شود و ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی آنان به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین دستگاه‌های rTMS تحریک مغناطیسی مغز برای آموزش و پرورش استثنایی در استان‌ها را مطرح کرد تا امکان ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی بیشتر به افراد دارای نیاز‌های ویژه فراهم شود. همچنین در این نشست بر ضرورت افزایش سرانه‌های آموزشی، پرورشی، توانبخشی و ورزشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تأکید و مقرر شد موضوع از طریق رایزنی با دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

مولوی نماینده مردم آبادان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت و جایگاه راهبردی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، این سازمان را یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های نظام آموزش و پرورش دانست و بر ضرورت توجه ویژه به مأموریت‌ها و خدمات آن تأکید کرد.