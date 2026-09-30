به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو به میزبانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی شهید سلیمی، در سالن آب منطقه‌ای مازندران برگزار شد.

در این دوره بیش از ۳۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان سراسر استان مازندران در بخش‌های مختلف قرآنی، نماز و نهج‌البلاغه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در حاشیه این رویداد، آثار قرآنی ۲۰ هنرمند فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز به نمایش درآمد که تلفیق هنر، فناوری و مفاهیم قرآنی را به تصویر کشید.

سعید قربانی، مشاور قرآنی استاندار مازندران نیز در این مراسم حضور داشت.