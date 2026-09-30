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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی و هدفمند برای توسعه صادرات و بهرهگیری از ظرفیت بازارهای هدف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرعلی مسیبی در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان،با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی توسعه صادرات استان برای نیمه دوم سال،گفت: این برنامه با مشارکت دستگاههای مرتبط و با هدف دستیابی به اهداف صادراتی، تنوعبخشی به سبد صادراتی و توسعه بازارهای هدف تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۵۴ میلیون دلار صادرات از استان انجام شده است، افزود: این میزان صادرات، معادل ۱۲۰ درصد هدفگذاری انجامشده برای این مدت است و ظرفیتهای موجود استان نشان میدهد میتوان با برنامهریزی دقیق، حضور مؤثرتری در بازارهای خارجی داشت.
مدیرکل صمت استان زنجان، توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی، حمایت از ظرفیتهای جدید صادراتی در حوزههای دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی، صنایعدستی و فرش، گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف و تقویت تشکلها و شرکتهای مدیریت صادرات را از جمله محورهای برنامه عملیاتی استان عنوان کرد.
مسیبی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای مرتبط با تجارت خارجی، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و توسعه زنجیرههای تولید تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات تخصصی با رایزنان بازرگانی کشورهای هدف، استفاده از ظرفیت وبینارهای تخصصی، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری و حضور هدفمند در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه مناسبات تجاری استان کمک کند.
مدیرکل صمت استان زنجان در ادامه، پیگیری مشکلات ارزی صادرکنندگان، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه زیرساختهای صادراتی، پرداخت مشوقهای صادراتی و تأمین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صادراتمحور را از دیگر الزامات توسعه صادرات استان برشمرد.