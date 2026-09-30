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تیم ملی پدل مردان ایران برابر هنگکنگ به پیروزی رسید تا جواز حضور در جمع ۸ تیم برتر بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پدل مردان ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی در ادامه مسابقات پدل بازیهای آسیایی ناگویا برابر هنگکنگ به پیروزی رسید.
نمایندگان ایران در این دیدار هنگکنگ را در دو ست متوالی و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر شکست دادند. این مسابقه در مرکز ورزشی هیگاشی شهر ناگویا برگزار شد.
با این شرایط دو تیم پدل مردان ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی به همراه تیم بانوان ایران با حضور ندا تقیپور و صبا نجفی به جمع ۸ تیم برتر بازیهای آسیایی ناگویا راه یافتند.