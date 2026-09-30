به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران از پرداخت حدود ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۸۰۰ از مجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شد.

مهدی یونسی‌رستمی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران مازندران افزود: امسال ۸۵ هزار و ۲۴۴ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و پرداخت مطالبات بر اساس زمان تحویل محصول در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون ۹۳ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را تا هشتم تیر تحویل داده‌اند، پرداخت شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: در گروه کشاورزانی که محصول خود را از نهم تیر تا نوزدهم مرداد تحویل داده‌اند نیز ۸۲ درصد مطالبات پرداخت شده و میزان پرداخت مطالبات مربوط به کشاورزانی که گندم خود را از ۲۰ مردادماه تا ۲۷ شهریورماه تحویل داده‌اند، به ۲۷ درصد رسیده است.

یونسی‌رستمی با اشاره به پیگیری تأمین منابع مالی گفت: امیدواریم روند تخصیص منابع و پرداخت مطالبات ادامه یابد و باقی‌مانده مطالبات گندمکاران نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود.