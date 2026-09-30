به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در پنجمین نشست مجمع سلامت استان از برطرف شدن حدود ۷۵ درصد معضل پسماند و اختصاص ۸ همت اعتبار برای رفع معضل فاضلاب خبر داد.

مهدی یونسی رستمی گفت: ۸ همت منابع برای طرح‌های فاضلاب اختصاص یافته و اجرای این طرح‌ها در همه شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی افزود: برای افزایش مهار آب‌های سطحی نیز ساخت سد‌های جدید در مناطقی از استان که با تنش شدید آبی رو‌به‌رو هستند، دنبال می‌شود.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس مجمع سلامت کشور نیز در این نشست با اشاره به خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و سوانح رانندگی در میان جوانان، بر نظارت بیشتر بر مراکز عرضه شیر غیر بهداشتی تأکید کرد.

امامی رضوی افزود: سالانه حدود یک و نیم همت در کشور برای واکسن هاری ناشی از حیوان‌گزیدگی هزینه می‌شود.

وی گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با کمک سازمان دامپزشکی، مراکز نگهداری و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب و ولگرد را ایجاد می‌کنند و انتظار می‌رود این مراکز در زمان جمع‌آوری، عقیم‌سازی و واکسیناسیون سگ‌ها را نیز به‌درستی انجام دهند.

رئیس مجمع سلامت کشور با اشاره به نبود آمار دقیق از جمعیت سگ‌های بدون صاحب در کشور افزود: برآورد‌ها جمعیت این سگ‌ها را بین ۲ تا ۴ میلیون قلاده اعلام می‌کند و باید با اجرای اقدامات کنترلی، جمعیت آنها و پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از افزایش این حیوانات مدیریت شود.

رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز اصلاح سبک زندگی و غربالگری هدفمند را از راه‌های پیشگیری و مقابله با بیماری‌های رایج در استان عنوان کرد.

وی گفت: بیماری‌های مزمنی مانند فشار خون و دیابت در مازندران نسبت به کشور شیوع بیشتری دارند و این بیماران از طریق شبکه بهداشت شناسایی می‌شوند، اما به مراقبت مستمر نیاز دارند.

رضایی افزود: پزشکان خانواده نیز با مراجعه به این بیماران، روند مراقبت و پیگیری وضعیت آنها را دنبال می‌کنند.