پویش همکلاسی مهربان در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان، با همت ناحیه مقاومت بسیج اسفراین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این پویش، ۶۰۰ بسته لوازم‌تحریر تهیه و در میان دانش‌آموزان شهرستان اسفراین توزیع شد.

سرهنگ ارغیانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسفراین، در حاشیه اجرای این پویش گفت: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحصیل آنان، یکی از جلوه‌های مهم مسئولیت اجتماعی و فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی است.

وی افزود: پویش همکلاسی مهربان با هدف کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ ایثار، مواسات و همدلی در جامعه اجرا شده و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت بسیج و مشارکت خیران و نیکوکاران، این اقدامات حمایتی را در طول سال استمرار بخشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسفراین خاطرنشان کرد: کمک به دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و امیدواریم با همراهی مردم و خیران، هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل و داشتن امکانات آموزشی مناسب محروم نماند.